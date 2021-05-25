Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по выборам в округе №87.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

— После детальной проработки решения Верховного Суда Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение, — говорится в сообщении.

Кроме того, по их словам, пока нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации в округе №87.

В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда.

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Довыборы в Раду

19 мая ЦИК признала недействительным голосование на шести избирательных участках и установила результаты без 3 189 голосов избирателей. Комиссия составила новый протокол с пометкой Уточненный и признала кандидата от Слуги народа Василия Вирастюка избранным депутатом с 14 811 голосами поддержки.

Его соперникам, Александру Шевченко и Руслану Кошулинскому, жители Ивано-Франковской области отдали 13 942 и 13 463 голосов соответственно.

21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал действия, протокол и отдельные пункты этого постановления Комиссии, а 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск, в частности отменил протокол от 19 мая.

Подробнее об установлении результатов довыборов в Раду читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЦИК

Фото: ЦИК