После прекращения авиасообщения с Беларусью Министерства инфраструктуры и иностранных дел Украины, а также Государственная пограничная служба прорабатывают варианты, как быстро вернуть домой украинцев.

Но чтобы вернуться в Украину гражданам нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. Если же с этим будут возникнуть проблемы, то украинцам рекомендуют оставить заявление в контакт-центре МИД.

Сейчас между Украиной и Беларусью выполняют прямые рейсы только две авиакомпании — белорусская Белавиа и украинская Мотор Сич.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

С 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Поэтому украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается летать в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба должна прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов. В Кабмине объяснили, что это решение направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Поскольку 23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair и задержали основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на его борту.

Источник: Украэродвижение