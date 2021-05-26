Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин могли бы встретиться в Минске, если хотят обсудить ситуацию в Беларуси. При этом Путин и Байден уже согласовали встречу — она должна состояться в швейцарской Женеве.

Ранее сообщалось, что президенты США и РФ, среди прочего, хотят обсудить Украину и Беларусь.

— Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, — Ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно, — заявил Лукашенко.

Встреча Байдена и Путина

Ранее в Кремле и Белом доме подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится в Женеве (Швейцария).

Президенты США и России встретятся 16 июня.

О том, что встреча Байдена и Путина пройдет в Женеве, сначала стало известно из публикаций в СМИ. Журналисты сообщали, что они договорились встретиться 15-16 июня.

Источник: Белта