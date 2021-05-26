Правительство Украины утвердило перечень международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это позволит Украине закупать необходимые оборонные товары через специализированные международные организации.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

— Этот документ открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации, — сообщил он.

Среди таких организаций:

Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency);

Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency);

Программа правительства США Международные военные продажи (Foreign Military Sales).

Министр добавил, что это также позволит оптимизировать расходы оборонного ведомства.

— Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета, — отметил Таран.

Он также уверен, что это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений.

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Оборонная помощь Украине

США продолжают оказывать оборонную помощь Украине. В конце апреля Министерство обороны получило поступление на сумму $7,85 млн.

Ее направят на совершенствование управления и связи, а также запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинскому оборудованию.