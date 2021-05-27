Переговоры по ситуации на Донбассе, которые ранее проходили в Минске, можно перенести в Швейцарию или Финляндию.

Такой тезис озвучил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук из-за ситуации с остановкой самолета и задержанием оппозиционера Романа Протасевича в столице Беларуси и реакцией мира на этот инцидент.

— На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня в Беларуси установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможным площадкой для продолжения переговоров, — заявил Леонид Кравчук.

Он предложил новые страны, где могут встречаться участники переговоров.

— Я думаю, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если в России есть какие-то предложения, их также нужно обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение только Украины, — добавил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Переговоры по Донбасса

Сейчас идут переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Однако сторонам пока не удается решить конфликт.

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Источник: Суспильне