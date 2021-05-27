Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова зависит от количества рабочих дней, но обычно за месяц он зарабатывает от 38 до 42 тыс. грн.

Об этом спикер парламента сообщил в эфире одного из украинских радио, отметив, что народным депутатам нужно работать за те зарплаты, на которые они шли.

— Во-первых, 40 тыс. грн — это не маленькая заработная плата. Во-вторых, все знали, на какие средства они идут. Да, в бизнесе я получал больше. Но я понимал, что у меня есть, скажем так, финансовая подушка, которая мне позволит работать на этой должности, не залезая кому-то в карман, — объяснил он.

Средняя зарплата в Украине

За год размер номинальной заработной платы (с учетом премий, надбавок, отчислений) в Украине увеличился на 1,6 тыс. грн.

Поэтому в январе 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 337 грн.

Самые высокие выплаты в январе получили украинцы, которые работают в сфере финансов и страхования. В среднем это 24 095 грн.