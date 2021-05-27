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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Разумков рассказал, какую зарплату получает на должности председателя Верховной Рады

дмитро разумков

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова зависит от количества рабочих дней, но обычно за месяц он зарабатывает от 38 до 42 тыс. грн.

Об этом спикер парламента сообщил в эфире одного из украинских радио, отметив, что народным депутатам нужно работать за те зарплаты, на которые они шли.

— Во-первых, 40 тыс. грн — это не маленькая заработная плата. Во-вторых, все знали, на какие средства они идут. Да, в бизнесе я получал больше. Но я понимал, что у меня есть, скажем так, финансовая подушка, которая мне позволит работать на этой должности, не залезая кому-то в карман, — объяснил он.

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За год размер номинальной заработной платы (с учетом премий, надбавок, отчислений) в Украине увеличился на 1,6 тыс. грн.

Поэтому в январе 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 337 грн.

Самые высокие выплаты в январе получили украинцы, которые работают в сфере финансов и страхования. В среднем это 24 095 грн.

Источник: Новое время

Фото: УНИАН

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