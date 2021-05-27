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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

ЕС выделил еще €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе жителям

ЕС выделил еще €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе жителям

Европейский Союз выделил новую помощь в размере €25,4 млн людям, которые пострадали от конфликта на Донбассе. ЕС поддерживает реформы и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с Covid-19, — написала она в Twitter.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1397915559837143045

На сайте Еврокомиссии указывается, что с начала конфликта на Донбассе на общий объем гуманитарной помощи ЕС достиг €190 млн.

— Заявленное сегодня финансирование поможет людям, пострадавшим от последствий конфликта, получить доступ к медицинским услугам, включая повышение уровня готовности и реагирования на пандемию Covid-19, а также к услугам по получению защиты, в частности юридической поддержки, — отмечается в заявлении.

Предполагается, что выделенная помощь позволит отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы, а также обеспечит доступ населения к питьевой воде и образованию в условиях чрезвычайных ситуаций. В приоритете будут пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

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В феврале боевики на КПВВ Счастье не пропустили гуманитарный груз от ООН во временно оккупированную Луганскую область.

Тогда на оккупированную территорию хотели поставить на 11 грузовиках груз весом примерно 136 тонн.

Фото: Depositphotos

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