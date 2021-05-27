Европейский Союз выделил новую помощь в размере €25,4 млн людям, которые пострадали от конфликта на Донбассе. ЕС поддерживает реформы и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи в размере €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с Covid-19, — написала она в Twitter. https://twitter.com/vonderleyen/status/1397915559837143045

На сайте Еврокомиссии указывается, что с начала конфликта на Донбассе на общий объем гуманитарной помощи ЕС достиг €190 млн.

— Заявленное сегодня финансирование поможет людям, пострадавшим от последствий конфликта, получить доступ к медицинским услугам, включая повышение уровня готовности и реагирования на пандемию Covid-19, а также к услугам по получению защиты, в частности юридической поддержки, — отмечается в заявлении.

Предполагается, что выделенная помощь позволит отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы, а также обеспечит доступ населения к питьевой воде и образованию в условиях чрезвычайных ситуаций. В приоритете будут пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Боевики не пропустили гуманитарную помощь

В феврале боевики на КПВВ Счастье не пропустили гуманитарный груз от ООН во временно оккупированную Луганскую область.

Тогда на оккупированную территорию хотели поставить на 11 грузовиках груз весом примерно 136 тонн.