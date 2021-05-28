Министерство иностранных дел Беларуси назвало условие отмены индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров.

По словам первого заместителя министра МИД Александра Гурьянова, лицензирование на импорт снимут, если Украина пересмотрит меры, которые приняла относительно продуктов из Беларуси.

— Мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции с белорусской стороны и де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей, — сказал Гурьянов.

Лицензирование импорта украинских товаров

28 мая торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что власть Беларуси ввела индивидуальное лицензирование на импорт ряда украинских товаров.

Среди них оказались соки, кондитерские изделия, пиво, керамическая плитка, мебель, стиральные машины, обои, туалетная бумага, стеклянные ампулы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, а также сельхозтехника.

В результате решения, импорт указанных категорий товаров будет осуществляется через ручное управление.