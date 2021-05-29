Народный депутат от фракции Слуга народа Максим Пашковский заявил, что в его служебную квартиру в столице ворвались неизвестные и украли документы и корреспонденцию.

Об этом Пашковский заявил в Facebook и добавил, что ожидает немедленной реакции правоохранительных органов.

Пашковский также сообщил, что при проникновении в квартиру были сломаны дверные замки и повреждена сигнализация.

— Чтобы избежать каких-либо провокационных действий со стороны преступников, открыто заявляю, что в моем доме никогда не хранилось и не сохраняется никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ, — написал нардеп.

Обыски в доме Кличко

18 мая в дом, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко с обысками пришли вооруженные правоохранители.

В этот момент Кличко находился на тренировке, а впоследствии правоохранительные органы сообщили, что обыски действительно проводились в этом доме, но не касались мэра Киева и были в другой квартире.