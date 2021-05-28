Украина готовится ввести санкции против пособников режима Лукашенко

МИД Украины передало в Верховную Раду список лиц, являющихся пособниками режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил заместитель главы ведомства Евгений Енин.

В эфире одного из украинских телеканалов Енин рассказал, что МИД уже подготовило новый пакет санкций против некоторых граждан Беларуси.

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По словам Енина, санкции могут коснуться лиц, причастных к фальсификации белорусских выборов и репрессиям в отношении мирных граждан. Также политик выразил надежду, что СНБО рассмотрит представленный список как можно быстрее.

Противодействие режиму Лукашенко

С 00.00 часов 29 мая Украина закрывает свое воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных на территории Беларуси.

Соответствующее решение 28 мая принял Кабинет министров Украины, а исполнение поручения возложил на Мининфраструктуры и Украэрорух.

На данный момент правительство нарабатывает оперативные решения для того, чтобы открыть новые транзитные авиамаршруты, а также рассчитывает на поддержку международных партнеров.