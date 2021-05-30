Путин разрушил Минские соглашения: Климкин о паспортизации Донбасса

Российская Федерация уничтожила Минские соглашения после того, как ее президент одобрил паспортизацию жителей оккупированных территорий Донбасса.

По мнению бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, Киев должен разработать новую стратегию по освобождению неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

— Минские соглашения разрушил лично Путин. Я постоянно это подчеркиваю. Нам нужен новый подход к деоккупации Донбасса. Старые методы больше не работают, — заявил Климкин.

Он добавил, что украинские дипломаты должны любым способом помешать согласию президента США Джо Байдена на план Путина по продлению действия Минских соглашений.

Наказание украинцев за двойное гражданство с РФ

Верховная Рада должна разработать закон, который бы предусматривал ответственность за наличие у граждан Украины паспортов РФ.

По мнению экс-министра иностранных дел Павла Климкина, в противном случае Владимир Путин использует этих людей, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Он также отметил, что РФ также может выдавать гражданам Украины свои паспорта тайно.