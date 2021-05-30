Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер в ночь с 29 на 30 мая.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава государства отметил, что он был высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам Украины.

Зеленский также выразил искренние соболезнования семье посла и его близким людям.

— Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким, — подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский не указал, что стало причиной смерти украинского дипломата.

Глава Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Кировоградской областной государственной администрации.

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Фото: Владимир Зеленский