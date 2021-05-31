Дело Медведчука: СБУ перенесла допрос Порошенко

Допрос народного депутата Петра Порошенко в качестве свидетеля по уголовному делу относительно Виктора Медведчука и Тараса Козака перенесли.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. По его словам, допрос политика перенесли на другую дату этой неделе.

Служба безопасности Украины вызывает Порошенко в качестве свидетеля уголовного производства относительно народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых, в частности, подозревают в государственной измене.

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Медведчука и Козака подозревают по ст. 111 и ст. 438 УК Украины. Если их вину докажут, тогда им может грозить лишение свободы.

Порошенко не явился на допрос

27 мая СБУ также вызвала народного депутата Петра Порошенко в качестве свидетеля в этом уголовном производстве, однако он тогда не появился на допрос.

По этой причине СБУ переносила допрос Порошенко в уголовном производстве относительно Медведчука и Козака на 31 мая.