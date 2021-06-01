1 июня состоится очередное пленарное заседание депутатов Верховной Рады Украины.

В первом чтении которого народные избранники рассмотрят вопрос о внесении изменений в законодательные акты по поводу процедуры банкротства, в закон об основах государственной региональной политики и в Налоговый кодекс относительно добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

На повестку дня в том числе вынесли законопроект о кредитных союзах, а также проекты законов о внесении изменений в статью об административных правонарушениях, изменения в некоторые законы о внесении сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях и законопроект о страховании.

Во втором чтении решится судьба законопроектов об ограничении оборота пластиковых пакетов, о внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период карантина, а также о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Также на рассмотрение будут вынесены два законопроекта с предложениями от президента:

Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно переименования Фонда социальной защиты инвалидов и приведения терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью;

Закон Украины О внесении изменений в Закон Украины О предотвращении коррупции по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей.

Президентский университет

31 мая Владимир Зеленский сообщил о том, что вскоре в Украине появится так называемый президентский университет.

В нем будут готовить специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты государства, а все образование будет бесплатным.