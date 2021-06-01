В Украине изменится процедура банкротства во время карантина, введенного в результате пандемии Covid-19. Соответствующий законопроект 1 июня приняла Верховная Рада в первом чтении.

Проект закона предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов, регулирующих отдельные процедуры банкротства.

На период карантина собрание кредиторов могут проводиться в режиме видеосвязи. Для подтверждения личности необходимо будет предоставить документы и засвидетельствовать электронную подпись. Также собрание кредиторов могут пройти путем опроса.

Законопроект №4409 устанавливает четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранение возможности злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего. Согласно документу, суд может продлить сроки проведения заседания по собственной инициативе, по ходатайству комитета кредиторов, арбитражного управляющего или кредитора.

Также документ регулирует вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства.

Рада запретила пластиковые пакеты

1 июня народные депутаты также поддержали законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине. Согласно документу, заведениям питания, торговли и услуг запрещается распространять пластиковые пакеты.

За нарушение вводится штраф до 3,4 тыс. грн.