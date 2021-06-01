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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

В Крыму суд оккупантов назначил Чубарову шесть лет колонии

Рефат Чубаров

Подконтрольный российским оккупантам так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, оккупанты также назначили Чубарову 200 тыс. рублей штрафа и 200 часов исправительных работ.

Все это — за организацию многотысячного митинга крымских татар и проукраинских активистов под стенами парламента АРК, который состоялся 26 февраля 2014 года.

Омбудсмен подчеркнула, что “с начала этого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективной юридической защите, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека”.

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По ее словам, этот приговор является очередным свидетельством того, что РФ продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан.

Денисова призвала международных партнеров отреагировать на этот факт и усилить давление на страну-агрессора.

Приговор украинскому политзаключенному в Крыму

В мае 2021 года тот же “Верховный суд Крыма” незаконно осудил украинца Ивана Яцкина к 11 лет лишения свободы якобы за то, что передавал Украине секретные данные Российской Федерации.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а после окончания срока политзаключенному назначили административный надзор на один год.

Фото: УНИАН

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