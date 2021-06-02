2 июня депутаты Верховной Рады на заседании рассмотрели в первом чтении и приняли за основу законопроект 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям.

Инициаторы законопроекта хотят запретить продажу (реализацию, отпуск) детям до 14 лет лекарственных средств аптечными учреждениями государства.

Таким образом инициаторы намерены исключить неконтролируемое потребление медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Проект законопроекта 5122