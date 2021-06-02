КШЭ аннулирует контракт с Укроборонпромом: Милованов об обвинении в коррупции

Президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова избрали новым главой наблюдательного совета Укроборонпрома.

2 июня в ходе премьер-конференции по поводу назначения в Укроборонпроме Милованов рассказал, что КШЭ аннулирует подписанный контракт и сделает аналитику бесплатно. Таким образом Милованов ответил на обвинения в коррупции.

— Что касается Укроборонпрома. Есть действительно подписанный контракт, который сейчас аннулирован, потому что создано восприятие недоброчесности. Мы боремся не только с фактическими проблемами, но и с восприятием в обществе. К сожалению, это восприятие создал совсем необоснованно Юрий Бутусов, который отказывается выходить на дебаты, чтобы можно было защититься от той клеветы. Но время все расставит на свои места, — сказал Милованов.

Дело в том, что дочернее предприятие Спецтехноэкспорт, входящей в концерн Укроборонпром, 20 мая заключило соглашение с КШЭ. Последняя должна была провести рыночные исследования стоимостью 1,68 млн грн.

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Соответствующий заказ КШЭ сделали за день до того, как ее президент Тимофей Милованов вошел в состав наблюдательного совета Укроборонпрома. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что “школа Милованова получила взятку от Укроборонпрома”.

Он обратил внимание, что торги провели 20 мая — “конкурентов на торгах не было, а закупку провели у одного участника”, а уже 21 мая Милованова указом президента ввели в наблюдательный совет концерна.