2 июня 302 депутата Верховной Рады в первом чтении поддержали за основу законопроект 4634, которым предусмотрено до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека.

Инициаторы законопроекта предложили дополнить статью 367 Уголовного кодекса Украины и деяние, повлекшее смерть человека, наказывать лишением свободы от пяти до десяти лет.

Вместе с тем, человека будет лишать права занимать должности или заниматься деятельностью до трех лет.

Кроме того, на него могут наложить штраф от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.