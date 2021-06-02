Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

В Украине за смерть человека по причине халатности будут наказывать 10 годами тюрьмы

Верховна Рада

2 июня 302 депутата Верховной Рады в первом чтении поддержали за основу законопроект 4634, которым предусмотрено до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека.

Инициаторы законопроекта предложили дополнить статью 367 Уголовного кодекса Украины и деяние, повлекшее смерть человека, наказывать лишением свободы от пяти до десяти лет.

Вместе с тем, человека будет лишать права занимать должности или заниматься деятельностью до трех лет.

Кроме того, на него могут наложить штраф от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка