Народные депутаты Украины соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в среду, 2 июня. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.
Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 июня 2021 года.
Заседание Верховной Рады IX созыва — повестка дня
Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:
- проект закона №5099 о антидопинговой деятельности в спорте;
- внесении изменений в Закон Украины О защите прав потребителей относительно гарантийных обязательств в электронном виде;
- законопроект о саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности;
- проект закона №4539 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;
- проект закона №0085 о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей;
- проект закона №0092 о ратификации Конвенции о сделках о выборе суда;
- законопроект по совершенствованию законодательного регулирования в области наружной рекламы.
Рада запретила пластиковые пакеты
1 июня народные депутаты также поддержали законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине. Согласно документу, заведениям питания, торговли и услуг запрещается распространять пластиковые пакеты.
За нарушение вводится штраф до 3,4 тыс. грн.