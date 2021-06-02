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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Выход из соглашения СНГ и антидопинговая деятельность: повестка дня Рады 2 июня

Верховна Рада

Народные депутаты Украины соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в среду, 2 июня. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 июня 2021 года.

Заседание Верховной Рады IX созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты рассмотрят:

  • проект закона №5099 о антидопинговой деятельности в спорте;
  • внесении изменений в Закон Украины О защите прав потребителей относительно гарантийных обязательств в электронном виде;
  • законопроект о саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности;
  • проект закона №4539 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;
  • проект закона №0085 о выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей;
  • проект закона №0092 о ратификации Конвенции о сделках о выборе суда;
  • законопроект по совершенствованию законодательного регулирования в области наружной рекламы.

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Рада запретила пластиковые пакеты

1 июня народные депутаты также поддержали законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине. Согласно документу, заведениям питания, торговли и услуг запрещается распространять пластиковые пакеты.

За нарушение вводится штраф до 3,4 тыс. грн.

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