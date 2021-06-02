Глава государства Владимир Зеленский предложил выстроить новый формат санкционной политики в отношении России. По его словам, ранее введенные санкции Евросоюза и США уже не работают.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с сенаторами США.

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Президент предложил не просто давить на Кремль, а изменить санкционную политику.