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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Уже не работают: Зеленский заявил, что против РФ нужен новый формат санкций

Уже не работают: Зеленский заявил, что против РФ нужен новый формат санкций

Глава государства Владимир Зеленский предложил выстроить новый формат санкционной политики в отношении России. По его словам, ранее введенные санкции Евросоюза и США уже не работают.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с сенаторами США.

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Президент предложил не просто давить на Кремль, а изменить санкционную политику.

— Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают — Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики, — сказал Зеленский.

Он также отметил важность продолжения политики санкций в отношении России, пока ее власти не прекратят агрессивные действия.

Санкции ЕС против России

Ранее Совет ЕС продлил киберсанкции против граждан Российской Федерации.

Они будут действовать до 18 мая 2022 года включительно.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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