Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что законопроект о деолигархизации защитит украинское общество от деструктивного влияния олигархов. По его словам, текст законопроекта опубликуют, вероятно, утром 3 июня.
— Когда законопроект будет принят, нормы закона обеспечат защиту общества от деструктивного влияния олигархов. От того, что они используют ресурсы, которые сконцентрировали, для шантажа государства и манипулирования интересами общества, — заявил Подоляк.
Он отметил, что крупный бизнес не должен влиять на политиков и покупать политические решения, а олигархическая система политики должна быть ликвидирована.
По его словам, законопроект о деолигархизации не является единственным, который превратит олигархов в обычных крупных бизнесменов. Он будет работать в комплексе с другими, уже существующими законодательными актами, и теми, которые ещё разрабатываются.
— Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма, которые существуют во всех развитых демократических государствах. Президент уже говорил, что не хочет поставить в тупик крупный бизнес. У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил, — добавил Подоляк.
Он также отметил, что если какие-то олигархические структуры будут противодействовать этому, они получат немедленный ответ от государства.
Законопроект об олигархах
Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду так называемый законопроект об олигархах.
Законопроект №5 599 предусматривает предотвращение угроз национальной безопасности от чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то есть олигархов.
Фото: Михаил Подоляк