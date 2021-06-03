Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что законопроект о деолигархизации защитит украинское общество от деструктивного влияния олигархов. По его словам, текст законопроекта опубликуют, вероятно, утром 3 июня.

— Когда законопроект будет принят, нормы закона обеспечат защиту общества от деструктивного влияния олигархов. От того, что они используют ресурсы, которые сконцентрировали, для шантажа государства и манипулирования интересами общества, — заявил Подоляк.

Он отметил, что крупный бизнес не должен влиять на политиков и покупать политические решения, а олигархическая система политики должна быть ликвидирована.

По его словам, законопроект о деолигархизации не является единственным, который превратит олигархов в обычных крупных бизнесменов. Он будет работать в комплексе с другими, уже существующими законодательными актами, и теми, которые ещё разрабатываются.

— Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма, которые существуют во всех развитых демократических государствах. Президент уже говорил, что не хочет поставить в тупик крупный бизнес. У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил, — добавил Подоляк.

Он также отметил, что если какие-то олигархические структуры будут противодействовать этому, они получат немедленный ответ от государства.

Законопроект об олигархах

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду так называемый законопроект об олигархах.

Законопроект №5 599 предусматривает предотвращение угроз национальной безопасности от чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то есть олигархов.

Фото: Михаил Подоляк