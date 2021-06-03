В аэропорту Борисполь пограничники развернули россиянина, известного политтехнолога Игоря Шувалова, поскольку есть запрет на его въезд в Украину сроком на 5 лет.

В Госпогранслужбе сообщили, что гражданин РФ Ш. 1969 года рождения летел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля выяснилось, что россиянин пытается попасть в Украину, несмотря на запрет госорганов на его въезд.

Поэтому политтехнологу, ранее сотрудничавшему с одним из украинских телеканалов, отказали в пропуске и отправили обратным рейсом.

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По данным СМИ, речь идет об Игоре Шувалове, которого еще в 2017 году выдворили из Украины и запретили въезд на 5 лет.

Российскому блогеру запретили въезд в Украину на три года

В конце апреля 2021 года российскому блогеру Сергею Пынзарю запретили въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2016-м.

Он участвовал в популярных реалити-шоу Дом-2 и Свадебный размер-2.

Во время разговора с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на оккупированном полуострове.