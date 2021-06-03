В Украине могут измениться правила, регулирующие размещение наружной рекламы в городах, на улицах и автодорогах.

Соответствующий законопроект №5094 в первом чтении приняла Верховная Рада. За проголосовали 334 народных депутата.

Цель документа

Автор проекта закона о наружной рекламе — заместитель главы ВР Елена Кондратюк.

По ее словам, целью документа является упорядочение хаоса в наружной рекламе в украинских городах, а также консолидация всех норм по наружной рекламе в одном базовом законе.

Отдельное внимание в документе отводится защите от засилья рекламы исторических частей городов Украины.

Также в законопроекте четко прописаны требования выдачи разрешений для размещения любой наружной рекламы.

Что изменится

В случае принятия законопроекта о наружной рекламе также появится несколько нововведений.

Так, все билборды, бигборды, рекламные щиты и ситилайты получат собственные QR-коды.

С помощью них граждане смогут узнать, кому принадлежит та или иная рекламная конструкция и кто является заказчиком рекламы на ней.

По прогнозам Елены Кондратюк, после принятия законопроекта количество наружной рекламы в Украине уменьшится на 50%.