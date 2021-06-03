Саммит лидеров стран НАТО 14 июня пройдет без участия Украины, но если на нем позволят выступить президенту Владимиру Зеленскому – это будет очевидный знак для Киева, что Альянс и ЕС на его стороне.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-мероприятия Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов.

По его словам, если на саммите будет разговор о вызовах, в том числе и агрессии Российской Федерации, “то в случае инициативы стран-участников ЕС и стран НАТО предложить выступить президенту Украины Зеленскому с брифингом на 15 минут – это будет очевидный знак всему миру, что России противостоит цивилизованный альянс НАТО и ЕС”.

При этом экс-посол США в Украине Вильям Тейлор выразил надежду, что Зеленского пригласят для возможного разговора с президентом США Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным.

Почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему саммит лидеров стран НАТО 14 июня пройдет без представителей Украины и Грузии.

По его словам, саммит будет достаточно короткий – один день не предусматривает участия стран-партнеров.

Генсек отметил, что в следующий раз, возможно, будет больше времени.