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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Резников: Это будет знак для Украины, если Зеленский выступит на саммите НАТО

Олексій Резніков

Саммит лидеров стран НАТО 14 июня пройдет без участия Украины, но если на нем позволят выступить президенту Владимиру Зеленскому – это будет очевидный знак для Киева, что Альянс и ЕС на его стороне.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-мероприятия Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов.

По его словам, если на саммите будет разговор о вызовах, в том числе и агрессии Российской Федерации, “то в случае инициативы стран-участников ЕС и стран НАТО предложить выступить президенту Украины Зеленскому с брифингом на 15 минут – это будет очевидный знак всему миру, что России противостоит цивилизованный альянс НАТО и ЕС”.

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При этом экс-посол США в Украине Вильям Тейлор выразил надежду, что Зеленского пригласят для возможного разговора с президентом США Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным.

Почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему саммит лидеров стран НАТО 14 июня пройдет без представителей Украины и Грузии.

По его словам, саммит будет достаточно короткий – один день не предусматривает участия стран-партнеров.

Генсек отметил, что в следующий раз, возможно, будет больше времени.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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