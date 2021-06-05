Первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко ввели в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Владимир Зеленский 4 июня подписал указ №227 Об изменении в составе СНБО.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Алексея Любченко 20 мая назначили первым вице-премьером — министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его кандидатуру поддержала Верховная Рада.

На этом посту он сменил Игоря Петрашко, который руководил Минэкономразвития чуть больше года — с 17 марта 2020 года. Народные депутаты проголосовали за его увольнение 18 мая.

До этого, с 29 апреля 2020-го, Любченко возглавлял Государственную налоговую службу Украины.

Фото: ДПС