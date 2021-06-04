Программу действий правительства на рассмотрение Рады могут внести в конце июня — Любченко

Программу действий правительства на рассмотрение в Верховную Раду могут подать в конце июня.

Об этом во время часа вопросов в парламенте сообщил министр экономики и первый вице-премьер Алексей Любченко.

— Я надеюсь, что будет возможность подать Программу правительства в конце июня, которая будет предусматривать точки финансового роста, драйверы, которые его будут развивать, и обеспечит экономический рост в Украине по крайней мере на ближайшие три года — отметил он.

Разумков о программе действий правительства

Накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у правительства Украины нет необходимости в утвержденном парламентом плане действий. Поскольку, по его мнению, на сегодня ситуация меняется слишком быстро.

По словам Разумкова, каждое министерство обязано самостоятельно определить параметры своей эффективности, а затем еженедельно отчитываться об их выполнении в парламенте во время часа вопросов к правительству.