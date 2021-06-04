Против экс-регионала Левченко закрыли дело, он вернулся в Украину за компенсацией

Оперативно-розыскное дело относительно скандального экс-регионала Николая Левченко закрыто по представлению одного из старших следователей Нацполиции.

По информации СБУ, сам политик был снят с розыска.

— Уголовное производство рассматривалось по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 161 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и другим признакам) УК Украины.

Накануне о возвращении Николая Левченко в Украину сообщил его адвокат Олег Курчин.

Причиной визита, по словам юриста, является получение компенсации, которую Левченко присудил Европейский суд по правам человека.

Так, ЕСПЧ признал несправедливыми расследования, которые велись в отношении экс-регионала, и теперь Украина должна выплатить ему €1,1 тыс.

Дело Левченко

Один из представителей окружения Виктора Януковича, член Партии регионов Николай Левченко бежал из Украины в 2014 году.

СБУ объявила его в розыск только в 2015: политика обвиняли в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины за голосование за “диктаторские” законы 16 января 2014 года.

Следствие против бывшего нардепа Николая Левченко продолжалось более пяти лет и восемь месяцев.