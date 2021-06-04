Руководитель подкомитета по госбезопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, нардеп от Слуги народа Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов назвала четыре главные темы, которые выносятся на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны 4 июня. Это введение санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сотрудничество с НАТО, земельная реформа и вопросы безопасности по Крыму и Донбассу

— Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны, — подчеркнула она.

Среди возможных тем Верещук также назвала земельный вопрос, поскольку с 1 июля в Украине стартует рынок земли, вопросы по Крыму и Донбассу.

Повестка дня заседания СНБО 4 июня

За два дня до заседания в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что в повестке дня в целом восемь вопросов, которые уже утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Одним из них станет углубление сотрудничества с НАТО, а также отчеты о выполнении решений СНБО. Больше никакой конкретики.