Зеленский рассказал о самой большой проблеме в Конча-Заспе и Пуща-Водице

В селах Конча-Заспа и Пуща-Водица самой большой проблемой является использование объектов госсобственности непонятными лицами по непонятным основаниям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

— На прошлом заседании СНБО я поручил провести аудит всех государственных земель и домов, а также установить полный перечень их жителей, — сказал глава государства.

По его словам, сегодня стало известно о первых результатах.

Теперь в ближайшее время первые 20 человек, среди которых экс-министры, генпрокуроры и другие чиновники, будут высланы из госдомов.

— Хочу подчеркнуть: эти 20 человек на выход являются первыми и далеко не последними, — отметил Зеленский.

Кроме того, в своем обращении к украинцам Зеленский рассказал об успехах выполнения решений СНБО, касающихся санкций против так называемых воров в законе и криминальных авторитетов.