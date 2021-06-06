РФ незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов — МИД

По случаю Дня журналиста в Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что на временно оккупированной территории Украины свободу и права представителей средств массовой информации систематически подавляют.

Сейчас девять гражданских журналистов незаконно удерживают в тюрьмах РФ: среди них Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов.

Также 10 марта во временно оккупированном Симферополе ФСБ РФ задержала Владислава Есипенко, который сейчас находится под домашним арестом.

В МИД отметили, что за свою журналистскую деятельность и гражданскую позицию представителей СМИ преследуют и незаконно удерживают в тюрьмах.

Поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с их профессиональным праздником. День журналиста ежегодно отмечают 6 июня.

Глава государства отметил, что украинские журналисты — остроумные, оперативные, профессиональные, а также имеют усиленное чувство справедливости.