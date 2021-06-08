Госсекретарь США Энтони Блинкен сомневается, что встреча американского президента Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина улучшит отношения США и России. Он считает, что результат переговоров не будет известен сразу после саммита.

Он подчеркнул важность сохранения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также решение других вопросов в интересах обоих государств. По словам Блинкена, встреча Байдена и Путина будет проверкой этого предложения с американской стороны.

При этом госсекретарь США не имеет оптимизма касательно результатов грядущей встречи.

— Я не могу сказать, оптимистично я отношусь или нет к результатам этого теста, но важно это сделать, — заявил он.

Блинкен также сказал, что результат, скорее всего, не будет известен сразу после встречи лидеров США и России.

Встреча Байден-Путин

В швейцарской Женеве 16 июня состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры обсудят ряд вопросов, в частности агрессию РФ против Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что не рассчитывают на результативность встречи, решение всех проблем и вызовов в отношениях между странами.