Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным Украину. Также политики обсудили отношения РФ и Евросоюза.

— Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС… Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон, — отметили в пресс-службе Евросовета.

Мишель также напомнил Путину, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Также они затронули тему посадки самолета Ryanair в Минске и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

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Кроме того, глава Евросовета отметил, что лидеры ЕС в ходе переговоров в мае осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России в отношении ЕС, членов ЕС и других стран.

Разговор Зеленского и Байдена

Сегодня состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, политики обсудят вопросы безопасности и уточнят партнерские позиции по ситуации на украинском Донбассе.

Президенты Украины и США проведут разговор перед встречей Байдена с Путиным, которая должна состояться в Женеве 16 июня.