В Украине высадят 1 млрд деревьев в течение трех лет в рамках проекта Зеленая страна. Об этом 7 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский в форуме Украина 30. Экология. Во время выступления он отписал соответствующий указ.

— Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млн га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев.

Президент подчеркнул, что реформ лесной отрасли в Украине не было практически 50 лет. Поэтому Зеленский планирует изменение системы управления лесами и внедрение европейских практик.

Также президент рассказал об изменении правил продажи древесины, которые сделают невозможной коррупцию на рынке.

Запрет пластиковых пакетов

В понедельник, 7 июня, Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов. 1 июня его принял парламент.

Документ устанавливает штрафы за распространение пластиковых пакетов.