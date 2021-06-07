Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Мы планируем в течение трех лет высадить 1 млрд деревьев — Зеленский

Зеленский

В Украине высадят 1 млрд деревьев в течение трех лет в рамках проекта Зеленая страна. Об этом 7 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский в форуме Украина 30. Экология. Во время выступления он отписал соответствующий указ.

— Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млн га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев.

Президент подчеркнул, что реформ лесной отрасли в Украине не было практически 50 лет. Поэтому Зеленский планирует изменение системы управления лесами и внедрение европейских практик.

Также президент рассказал об изменении правил продажи древесины, которые сделают невозможной коррупцию на рынке.

Запрет пластиковых пакетов

В понедельник, 7 июня, Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов. 1 июня его принял парламент.

Документ устанавливает штрафы за распространение пластиковых пакетов.

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка