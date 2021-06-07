У украинского политзаключенного Меджита Абдурахманова, которого безосновательно удерживают в российском СИЗО и обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир, сильно ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и добавила, что просьбы о медицинской помощи игнорируются работниками ростовского СИЗО.

Сейчас у Меджита Абдурахманова очень сильные боли в спине из-за которых не может самостоятельно передвигаться.

По словам Денисовой, для того, чтобы задержанный смог попасть на судебное заседание ему ввели местную анестезию и доставили в суд с помощью медицинского средства передвижения.

Согласно правилам обращения с заключенными, утвержденными экономическим и социальным советами ООН, такое обращение с человеком трактуется как бесчеловечное и расценивается как пытки, подчеркнула Денисова.

— Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Меджита Абдурахманова — обеспечить доступ к медицинским услугам, — добавила политик.

Травля украинского политзаключенного

Украинский политзаключенный Геннадий Лимешко, которого удерживают в российской колонии, подвергается систематической травле со стороны работников учреждения из-за принятия ислама.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и отметила, что администрация колонии грозит отправить Геннадия Лимешко воевать в Сирию.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова