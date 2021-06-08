После уточнения дипломатических формулировок в заявление Офиса президента по итогам разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена внесли адекватные правки.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, разговор между президентами был доверительным и с вполне конкретным определением тех или иных рисков.

— Первичный послеразговорный стейтмент (официальный отчет или утверждение, — Ред.) был сделан из общей атмосферы разговора президентов и высказанных устных формулировок. В частности тех, которые касались дальнейшей возможной логистики вступления нашей страны в НАТО, — сообщил политик.

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Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что тема Североатлантического альянса спекулятивная, поскольку используется в пропаганде сторонами, которые не заинтересованы в продвижении украинского государства в НАТО.

— Уже чуть позже начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий, — подчеркнул он.

Зеленский о разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Джо Байденом, который состоялся 7 июня. По его словам, Байден заверил его в поддержке Украины.

Зеленский отметил, что очень доволен разговором, поскольку тот был четким. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что есть много вопросов, которые нужно обсудить с президентом США в будущем.