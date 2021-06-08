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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Рейтинг зарплат мэров Украины: кто и сколько получает

зарплата, гроші, бізнесмен рахує гроші

Наибольшую ежемесячную зарплату среди мэров областных центров получает глава Запорожья Владимир Буряк (114 тыс. грн), наименьшую — мэр Херсона Игорь качает (15 тыс. грн).

Кто из мэров сколько зарабатывает:

  • мэр Луцка Игорь Полищук — 77 тыс. грн;
  • мэр Кропивницкого Андрей Райкович — 73 тыс. грн;
  • мэр Хмельницкого Александр Симчишин 64 тыс. грн;
  • мэр Чернигова Владислав Атрошенко — 63 тыс. грн;
  • мэр Ровно Александр Третьяк — 62 тыс. грн;
  • мэр Киева Виталий Кличко — 60 тыс. грн;
  • мэр Ужгорода Богдан Андреев — 55 тыс. грн;
  • мэр Одессы Геннадий Труханов — 23 тыс. грн;
  • мэр Житомира Сергей Сухомлин — 30 тыс. грн;
  • мэр Львова Андрей Садовый — 33 тыс. грн;
  • мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив — 39 тыс. грн;
  • мэра Сум Александр Лысенко — 44 тыс. грн.

 

По данным движения Честно, за четыре года доходы большинства городских голов выросли.

Зарплату руководителя города определяют депутаты. Для этого они пользуются постановлениями Кабмина, которые предусматривают условия оплаты труда.

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В то же время Честно отмечает, что оклады мэров — утвержденные постановлением Кабмина еще в 2006 году — практически одинаковы.

Согласно этому документу, мэру города с населением более 1 млн человек установлен должностной оклад в размере 16 940 гривен, мэрам городов с населением до 180 тыс. — 15 тыс. грн, а всем остальным — 15,9 тыс. грн.

Заработная плата мэров обычно зависит от надбавок, доплат и премий, которые ему предусматривают депутаты.

Также до заработной платы входят отпускные, больничные, компенсации за командировку, пособия и другие выплаты.

 

Например, в апреле заработная плата Владимира Буряка составляла 127,5 тыс. грн, из которых 73% — премия.

Также премии составляют половину зарплаты в мэров Хмельницкого, Черновцов, Ровно, Ужгорода, Полтавы и Луцка.

Средняя зарплата в Украине

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 составила 13543 грн.

По сравнению с апрелем 2020 года, она выросла на 29,8%. В то же время по сравнению с мартом 2021 размер средней заработной платы уменьшился на 0,5%.

Подробнее о том, какая средняя зарплата в Украине, и кто больше получает — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Чесно

Фото: Depositphotos

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