Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ответил на возмущение Зеленского по поводу решения США относительно Северного потока-2.

Блинкен отметил, что Украина была предупреждена о решении США не продолжать санкции против строительства трубопровода.

Госсекретарь предположил, что информация не дошла непосредственно к президенту Украины, хотя должна была.

— Мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касающиеся трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно к президенту Зеленскому. Безусловно, она должна была, — подчеркнул политик.

Встреча Байдена и Зеленского

7 июня в телефонном разговоре Байден пригласил украинского президента посетить Белый дом.

Приблизительное время визита — июль, но никаких точных дат пока не называют.

О чем будут говорить президенты, как это повлияет на Украину и получим ли мы компенсацию за запуск Северного потока-2, читайте в материале Фактов ICTV.