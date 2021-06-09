Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что готов к переговорам с главой дипломатии РФ Сергеем Лавровым относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил на пресс-конференции главой МИД Германии Хайко Маасом и отметил, что поговорить с Лавровым хотел бы в рамках нормандского формата.

— Я заверил Хайко в том, что готов к предметному разговору с Лавровым в нормандском формате как про безопасность, так и про политические вопросы урегулирования, — подчеркнул политик.

Также Кулеба отметил, что украинская сторона хочет понимать четкую последовательность шагов в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

Кулеба про Северный поток-2

8 июня, во время рабочей поездки в Германию Дмитрий Кулеба сказал, что трубопровод Северный поток-2 не только создает энергетическую опасность, но и раскалывает союзников.

Глава МИД еще раз подчеркнул, что Украина выступает против запуска газопровода и считает его опасным.