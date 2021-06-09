Иностранцы в вузах Украины смогут учиться на русском — законопроект

Верховная Рада может принять законопроект, который разрешает обучение иностранцев в вузах на русском языке.

Такие рекомендации 9 июня в парламент предоставил Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Законопроект № 3717 предлагается принять за основу и в целом.

По словам народного депутата Слуги народа Юлии Гришиной, с момента последнего рассмотрения документ получил ряд доработок.

— Предлагаем включить норму для иностранцев или лиц без гражданства, которые планируют получать образование в Украине за средства физических или юридических лиц, о том, что обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом учебные заведения обеспечивают обязательное изучение государственного языка в течение всего периода обучения, — отметила она.

По данным комитета, в Украине учится более 70 тыс. иностранцев, в то же время за последние два года отток студентов составил около 10%.

Среди наиболее востребованных языков обучения для иностранных студентов — английский (59%), русский (26%) и французский.

Реакция на документ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против принятия законопроекта № 3717.

Он отметил, что документ изменит языковую статью Закона О высшем образовании, и назвал его “очередной атакой на языковое законодательство в Украине”.

Народный депутат фракции Голос Наталья Пипа в своих соцсетях заявила, что лучшей будет формулировка нормы “для иностранных граждан обучение может осуществляться на английском или других официальных языках ЕС”.