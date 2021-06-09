Правительство назначило еще одного заместителя министра здравоохранения. Эту должность занял Александр Комарида.
О его назначении сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
— Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе, — написал Ляшко в Facebook.
Комарида до этого в Минздраве занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения.
Кадровые перестановки в Минздраве
Верховная Рада 18 мая уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. На должность Степанова в тот же день назначили его заместителя — Виктора Ляшко.
После этого Петра Емца назначили на должность заместителя главы Минздрава по экономическому блоку.
Также Ляшко ранее сообщил, что на должностях заместителей главы Минздрава останутся Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер.
В июне кадровые перестановки в Минздраве продолжились — правительство назначило на должность санитарного врача Украины Игоря Кузина.
Источник: Виктор Ляшко
Фото: Александр Комарида