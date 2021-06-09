Получил временное удостоверение: ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

Василий Вирастюк, победивший на выборах в 87 округе Ивано-Франковской области, был зарегистрирован в качестве народного депутата.

За соответствующее постановление проголосовали 16 членов Центральной избирательной комиссии Украины, рассказал член ЦИК Андрей Гевко.

По его словам, Вирастюк представил членам центризбиркома все необходимые документы еще 7 июня.

— Зарегистрированному народному депутату выдано временное удостоверение, а в аппарат парламента направят документы, подтверждающие его регистрацию, — заявил Гевко.

Решение Верховного суда по Вирастюку

На прошлой неделе большая палата Верховного Суда признала законным избрание Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады Украины.

Таким образом было отменено решение предыдущей инстанции от 26 мая.

Кроме того, суд также оставил в силе протокол о результатах выборов в ОВО №87.

Источник: Суспильне

Фото: Facebook Василия Вирастюка