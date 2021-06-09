Украина будет сотрудничать с Норвегией в сфере ядерной безопасности: подписали Меморандум

Украина и Норвегия подписали Меморандум о создании рабочей группы по ядерной защищенности и безопасности, а также аварийной готовности. Подписали соответствующий документ глава Минэнергетики Герман Галущенко и посол Норвегии в Украине Эрик Сведал.

Рабочая группа будет двусторонней. Ее создадут для:

обсуждение приоритетов и разработки стратегий;

обеспечение эффективного внедрения проектов.

По словам главы Минэнергетики, энергобезопасность является ключевым вопросом для Украины. Так, в настоящее время работают над:

постоянным развитиям энергетики и уменьшениям углеродного следа при производстве тепловой электрической энергии;

синхронизацией украинской энергосистемы с ENTSO-E;

трансформацией угольных регионов.

Также, как объяснил Галущенко, сейчас пытаются решить проблемы прошлых периодов, в частности рассматривают так называемые зеленые облигации.

— Еще одна наша задача — это не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами, — добавил министр.

В то же время в Минэнергетики сообщили, что начинают работу над водородной стратегией.

— Норвегия уже разработала водородную стратегию. Для нас важен был бы опыт норвежских компаний и консультативная поддержка с их стороны для реализации водородных проектов в Украине, — отметил Галущенко.

Отказ от импорта электроэнергии

Украина планирует полностью отключиться от российской и белорусской электросети до 2023 года.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что после этого страна должна интегрироваться в электрическую сеть Евросоюза.