Украина будет сотрудничать с Норвегией в сфере ядерной безопасности: подписали Меморандум

Украина и Норвегия подписали Меморандум о создании рабочей группы по ядерной защищенности и безопасности, а также аварийной готовности. Подписали соответствующий документ глава Минэнергетики Герман Галущенко и посол Норвегии в Украине Эрик Сведал.
Рабочая группа будет двусторонней. Ее создадут для:
- обсуждение приоритетов и разработки стратегий;
- обеспечение эффективного внедрения проектов.
По словам главы Минэнергетики, энергобезопасность является ключевым вопросом для Украины. Так, в настоящее время работают над:
- постоянным развитиям энергетики и уменьшениям углеродного следа при производстве тепловой электрической энергии;
- синхронизацией украинской энергосистемы с ENTSO-E;
- трансформацией угольных регионов.
Также, как объяснил Галущенко, сейчас пытаются решить проблемы прошлых периодов, в частности рассматривают так называемые зеленые облигации.
— Еще одна наша задача — это не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами, — добавил министр.
В то же время в Минэнергетики сообщили, что начинают работу над водородной стратегией.
— Норвегия уже разработала водородную стратегию. Для нас важен был бы опыт норвежских компаний и консультативная поддержка с их стороны для реализации водородных проектов в Украине, — отметил Галущенко.
Отказ от импорта электроэнергии
Украина планирует полностью отключиться от российской и белорусской электросети до 2023 года.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что после этого страна должна интегрироваться в электрическую сеть Евросоюза.