Владимир Зеленский 9 июня во время рабочей поездки в Донецкую область побывал на передовой — в 700 м от вражеских позиций.

Президент встретился с военными, ознакомился с оперативной обстановкой на фронте, и объяснил, что это необходимо, чтобы видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены, всем обеспечены и в чем нуждаются.

— Посещение наших защитников — это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью, — сказал глава государства.

По его мнению, чиновники и депутаты также должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать военных и брать с них пример для смелых государственных шагов.

Зеленский вручил воинам государственные награды и ценные подарки.

Зеленский в 700 м от позиций врага: Я заряжаюсь героизмом украинских бойцов / 3 фотографии

Владимир Зеленский 8 апреля, когда отправился на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте, заявил, что представители власти должны ездить в зону ООС, чтобы военные чувствовали поддержку.

Президент тогда посетил позиции украинских военных на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.