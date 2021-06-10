От остановки транзита газа через украинскую территорию Украина будет терять не менее $1,5 в год, заявила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова.

По словам Бельковой, еще больше беспокойства вызывает тот факт, что в случае запуска газопровода другая сторона захочет “избавиться” от Украины, как конкурента.

— Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее $1,5 долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию Северного потока-2 другая сторона захочет избавиться от “конкурента”, — подчеркнула Белькова.

Сейчас российская компания Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который потеряет силу только в 2024 году.

Согласно условиям контракта, РФ обязана прокачивать не менее 40 млрд кубометров газа в год через украинскую трубу, если этого не будет происходить, они все равно вынуждены будут платить.

Гарантии транзитов

7 июня Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вскоре Соединенные Штаты и Германия обсудят вопросы компенсаций Украине в случае запуска газопровода в эксплуатацию.

По мнению Блинкена, оптимальным решением будет гарантирования Украины того, что транзитные платежи сохранятся и после запуска газопровода.