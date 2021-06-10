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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Шмыгаль пригрозил Газпрому арбитражем в случае невыполнения контракта

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российский Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, действующего до 2024 года.

По его словам, Киев готов подать иск против РФ в Стокгольмский арбитраж в случае отказа от транзита через Украину.

— Мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать, — отметил Шмыгаль.

По условиям договора, Газпром обязался прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

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Отметим, от остановки транзита газа через украинскую территорию Украина будет терять не менее $1,5 млрд в год.

Гарантия транзита

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вскоре Соединенные Штаты и Германия обсудят вопросы компенсаций Украине в случае запуска российского газопровода Северный поток-2 в эксплуатацию.

По его мнению, оптимальным решением будет гарантирование Украине того, что транзитные платежи сохранятся и после запуска газопровода.

Источник: РБК-Украина

Фото: Правительственный портал

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