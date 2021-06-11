Не могли не примерить: британские дипломаты показали фото в новой форме сборной Украины

Сотрудники посольства Великобритании в Украине примерили новую форму сборной по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020.

Соответствующее фото в пятницу, 11 июня, опубликовано на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

— Мы просто не могли не примерить новую форму, на которой изображена карта Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.

Дипломаты пожелали удачи всем командам-участницам турнира и выразили надежду, что на Евро-2020 победит сильнейший.

Евро-2020: календарь матчей

Долгожданное Евро-2020, которое было перенесено на год из-за пандемии коронавируса, стартует уже 11 июня.

Футбольный форум продлится месяц и завершится 11 июля.

Открытие турнира состоится на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч пройдет в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.