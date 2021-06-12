Это шантаж: у президента прокомментировали ситуацию в КСУ

Ситуацию, сложившуюся в Конституционном суде Украины, можно расценить как шантаж.

Такое мнение выразил представитель президента в КМ Федор Вениславский.

По его словам, действия Суда – вмешательство в политические вопросы, что прямо запрещено Основным законом.

— Когда ближайшие соратники экс-главы КС Александра Туицкого требуют решить вопрос относительно его статуса и только затем готовы утвердить повестку дня – это уже нельзя охарактеризовать иначе, — подчеркнул Вениславский.

Представитель президента выразил убеждение, что КСУ сможет в ближайшее время вернуться к нормальной работе, поскольку большинство его членов негативно оценивают сложившуюся ситуацию.

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Блокировка работы КСУ

Сразу шесть судей отказались рассматривать конституционность ряда законов.

В частности, заблокированы слушания по языковому закону, а также реформы здравоохранения, пенсионного обеспечения и госслужбы.

Судьи не намерены возобновлять работу КС до тех пор, пока до к заседаниям не будет допущен экс-глава суда Александр Тупицкий