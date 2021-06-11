Турция примет участие в саммите Крымской платформы — МИД

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве, примет участие Турция.

Об этом Джапарова рассказала на открытии Международного инвестиционного форума Южная стратегия развития, который проходил в Херсоне.

Сейчас страна определяется с уровнем представленности, сказала заместитель и добавила, что в саммите примут участие две категории государств.

Первая — это государства, представители от которых подтвердили свое присутствие официальной нотой, а во вторую входят страны, которые сообщили о своей готовности, но еще не определились с уровнем представленности.

Ко второй группе относится и Турция, отметила политик.

Крымская платформа

В феврале 2020 года президент Зеленский подписал указ о создании специального комитета, который будет заниматься подготовкой и проведением саммита Крымской платформы 23 августа 2021 года.

Эта площадка является ключевым для Украины внешнеполитическим инструментом консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крымского полуострова.

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Фото: МИД