Если бы президентские выборы проходили в начале июня, в них бы победил действующий президент Украины Владимир Зеленский, говорится в социологическом опросе КМИС.
За Зеленского готовы отдать свои голоса 30,6% граждан среди тех, кто определился и 23% из общего числа опрошенных.
Второе место занял народный депутат от партии Европейская Солидарность Петр Порошенко.
За него готовы проголосовать 17,4% украинцев среди тех, кто определился с выбором и 13% в целом.
Замыкает тройку лидеров народный депутат от Партии Батьківщина Юлия Тимошенко. Ее рейтинг составил 12,7% среди тех, кто определился и 9,5% среди всех.
Рейтинг президента
По сравнению с прошлым опросом, рейтинг действующего президента упал на 0,8%, также упал и рейтинг Петра Порошенко.
Показатель Юлии Тимошенко незначительно вырос по сравнению с маем.
Группа Рейтинг также провела соцопрос относительно поддержки кандидатов на президентских выборах, результаты смотрите на Фактах ICTV.