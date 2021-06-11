Если бы президентские выборы проходили в начале июня, в них бы победил действующий президент Украины Владимир Зеленский, говорится в социологическом опросе КМИС.

За Зеленского готовы отдать свои голоса 30,6% граждан среди тех, кто определился и 23% из общего числа опрошенных.

Второе место занял народный депутат от партии Европейская Солидарность Петр Порошенко.

За него готовы проголосовать 17,4% украинцев среди тех, кто определился с выбором и 13% в целом.

Замыкает тройку лидеров народный депутат от Партии Батьківщина Юлия Тимошенко. Ее рейтинг составил 12,7% среди тех, кто определился и 9,5% среди всех.

Рейтинг президента

По сравнению с прошлым опросом, рейтинг действующего президента упал на 0,8%, также упал и рейтинг Петра Порошенко.

Показатель Юлии Тимошенко незначительно вырос по сравнению с маем.

Группа Рейтинг также провела соцопрос относительно поддержки кандидатов на президентских выборах, результаты смотрите на Фактах ICTV.